Уголовное дело на полицейского-взяточника передано в одесский суд

Одесская областная прокуратура направила в Березовский районный суд обвинительный акт в отношении начальника сектора дознания одного из райотделов полиции в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, что в мае этого года полицейский вымогал от гражданин взятку в сумме 1,5 тыс долларов США за не привлечение его к уголовной ответственности по факту якобы растраты бюджетных средств при осуществлении в 2020 году ремонтных работ дорожного покрытия в одном из сёл Ширяевского района Одесской области.

Полицейского задержали при получении 42 тыс грн взятки.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Одесская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника и государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе, подозреваемых в коррупции.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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