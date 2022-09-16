Одесскому рыбхозу придётся вернуть государству более 500 га лесфонда

Рыбное хозяйство Одесской области обязали вернуть государству 521 га земель лесного фонда.

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры в интересах государства и признал незаконным распоряжение Беляевской райгосадминистрации, недействительным договор аренды земель лесохозяйственного назначения государственного лесного фонда площадью 521 га стоимостью свыше 500 млн. грн. и обязал рыбхоз вернуть эти земли государству, сообщает Одесская облпрокуратура.

Установлено, что Беляевская районная государственная администрация своим распоряжением в одностороннем порядке, вне компетенции, игнорируя владельца земли — государство в лице Кабинета Министров Украины, незаконно изъяла из постоянного пользования ГП «Одесское лесное хозяйство» земли лесного фонда и передала одному из рыбных хозяйств Одесской области под строительство прудов для рыбохозяйственной деятельности.

Кроме того, противоправный отвод этих участков сопровождался фактическим незаконным изменением целевого назначения земель лесохозяйственного назначения на земли водного фонда вопреки требованиям земельного законодательства без необходимых согласований соответствующих государственных органов.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Болградской окружной прокуратуры в интересах ГУ Госгеокадастра в Одесской области и одного из сельских советов Болградского района и обязал физическое лицо-предпринимателя освободить и вернуть 12 самовольно занятых земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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