Глава Одесской облвоенадминистрации поздравил спасателей с их праздником

Сегодня, 16 сентября, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко поздравил с Днём Спасателя личный состав Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и вручил награды.

Об этом сообщает пресс-служба ООВА.

Максим Марченко в своём выступлении на чествовании спасателей подчеркнул, что в это непростое для Украины время, в период войны с Россией, вклад одесских спасателей неоценим. Наряду с воинами Вооружённых Сил Украины достойно и надёжно держат свой фронт спасатели Главного управления ГСЧС в Одесской области.

«С начала войны вы безостановочно и героически бережёте и спасаете жизнь одесситов и жителей области, иногда ценой собственной жизни. Вы первыми прибываете на места попадания российских ракет и их обломков, отдавая себе отчёт в том, что от ваших действий зависят жизни людей. Вы помогаете бороться с разрушительными последствиями вражеских атак, на ваших плечах лежит миссия по спасению людей, разминированию территорий, поиску пострадавших под завалами и сохранению как можно больше жизней. Такое благородное дело выбирают только смелые, сильные духом и самоотверженные люди!» – сказал в своём приветственном слове Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 13 сентября одесские спасатели ликвидировали сильный пожар в 9-этажном жилом доме по улице Курской.

Фото: ООВА

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