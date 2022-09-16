Организатор покушения на убийство одесского активиста получил 15 лет

Гражданин РФ признан виновным и осуждён за покушение на убийство и похищение человека, а также приготовление к террористическому акту приговором Приморского районного суда г. Одессы.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, — сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что в мае 2014 года осуждённый, будучи участником антиукраинского движения в Одессе, с целью запугивания населения и привлечения внимания к своим политическим взглядам, решил избавиться от известного одесского общественного активиста.

Так, осуждённый среди своих единомышленников подыскал исполнителей замысла, которые должны были похитить и убить потерпевшего, а также снабдил сообщников огнестрельным оружием.

«Совместные идейные взгляды организатор преступления решил дополнительно мотивировать денежным вознаграждением в размере 8 тыс. долл. США. Однако противоправную деятельность всей группы прекратили сотрудники СБУ, в результате чего преступный план не был доведён до конца», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года житель Измаила, командир штурмовой роты «ЛНР», осуждён за участие в террористической организации на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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