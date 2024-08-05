В Одессе неизвестные пытались похитить из ТЦК военнообязанного

В Одессе неизвестные на авто заехали на территорию Территориального центра комплектации (ТЦК) и пытались выкрасть военнообязанного мужчину.

Об этом в Facebook сообщает Одесский областной ТЦК и СП.

«3 августа 2024 года на улице Пироговская в городе Одесса произошёл инцидент, связанный с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестным удалось вывезти с территории ТЦК мужчину, который уточнял военно-учётные данные и ожидал прохождения военно-врачебной комиссии.

В ТЦК добавили, что «работники территориального центра и военнослужащие роты охраны действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, препятствуя незаконному уходу с территории военнообязанным».

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Хаджибейском районе Одессы водитель на капоте автомобиля «прокатил» сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате чего тот получил травмы.

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