В Одессе сотрудники ТЦК остановили известного телеведущего на вокзале

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки проверяли документы у украинского ведущего и многодетного отца Григория Решетника.

Об этом он сообщил 26 января в Instagram, заявив, что всё было «очень профессионально».

«Сегодня на вокзале ко мне подошли представители ТЦК. Очень интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Затем узнали, но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме, ребята пожелали хорошего рабочего дня», – написал Решетник.

По словам ведущего, он понимает, что «ситуации бывают разные«.

«Я рассказал свою историю. Но считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам», – добавил он.

Для справки. Согласно закону, призыву во время военного положения не подлежат, в частности, многодетные отцы. Решетник воспитывает троих сыновей.

Фото: Гриша Решетник/Instagram

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