В Одессе на блокпосту водитель совершил наезд на военнослужащих ТЦК и СП

20 июня на одном из блокпостов в Одессе водитель совершил наезд на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом областной ТЦК и СП сообщил в Facebook.

По его данным, инцидент произошёл в Приморском районе города. Пострадали двое военных.

«Водитель «протащил» двух военнослужащих на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы. Пострадавшим оказана необходимая медпомощь», – говорится в сообщении.

Полиция объявила водителя в розыск.

Одесса News информировала, что в Приморском районе Одессы по улице Леонтовича 18-летний парень ограбил женщину, рассчитывая на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.

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