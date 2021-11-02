Прокуратура отправила в суд обвинительный акт по факту ДТП возле с.Казацкое

Ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего жителя Одессы, обвиняемого в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли 36-летняя женщина и её 7-летний племянник.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, следствием установлено, что в начале июля этого года, в вечернее время суток, водитель, управляя собственным технически исправным легковым автомобилем «NISSAN MAXIMA», совершал движение по автодороге «Одесса – Рени» возле с. Казацкое Белгород-Днестровского района, в направлении Одессы, со скоростью более 100 км/ч, хотя в соответствии с условиями общей видимости дороги, должен был двигаться со скоростью, не превышающей максимально допустимую.

«Мужчина, несмотря на пересечение поперечных шумовых полос красного цвета на полосе движения его автомобиля, привлекающих внимание водителя о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу («зебры»), и на транспортное средство, которое остановилось перед указанным пешеходным переходом на правой полосе проезжей части, не сбавил скорость движения автомобиля до безопасной, вплоть до остановки, и совершил наезд на трёх пешеходов, которые пересекали дорогу по «зебре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате совершённого дорожно-транспортного происшествия 7-летний мальчик и его 36-летняя тетя погибли, а 29-летняя мать ребёнка получила телесные повреждения средней тяжести.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, 31 октября в переулке Ванный в Киевском районе Одессы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, во время которого автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину, 1940 г.р., когда та пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

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