За что одесская полиция в течение недели выписала более 1100 админпротоколов

За прошедшую неделю правоохранители Одесской области составили более 1100 административных материалов на нарушителей карантинных норм.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Одесской области Александр Гостищев 1 ноября во время брифинга в Одесской областной государственной администрации по ситуации в регионе, связанной с пандемией коронавируса, разъяснять гражданам правила на период карантина и проверять их соблюдение продолжают 92 мобильные группы в составе правоохранителей, работников Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны и санитарных врачей.

«За прошедшую неделю рейдовики составили 310 административных материалов на юридических лиц и 857 – на физических. Были закрыты некоторые развлекательные заведения, владельцы и работники которых не соблюдали должным образом карантинные меры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период карантина в этом году составлено почти 25 тысяч админматериалов на владельцев предприятий, перевозчиков и физических лиц.

И.о. замглавы полиции региона отчитался, что в настоящее время от COVID-19 привито 85% личного состава ГУНП в Одесской области и вакцинация продолжается.

Также он напомнил, что с 8 ноября вступает в силу приказ, запрещающий вступать в работу невакцинированным работникам органов исполнительной власти.

Александр Гостищев призвал граждан соблюдать условия карантина и подчеркнул: за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями, пребывание в общественных сооружениях и транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, подделка COVID-сертификатов о вакцинации угрожает ответственность, предусмотренная статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 358 Уголовного кодекса.

Как сообщала Одесса News, с 18 октября в Одессе — «красная» карантинная зона, с 21 октября по всей Украине введены новые нормы перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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