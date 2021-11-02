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За что одесская полиция в течение недели выписала более 1100 админпротоколов

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За прошедшую неделю правоохранители Одесской области составили более 1100 административных материалов на нарушителей карантинных норм.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Одесской области Александр Гостищев 1 ноября во время брифинга в Одесской областной государственной администрации по ситуации в регионе, связанной с пандемией коронавируса, разъяснять гражданам правила на период карантина и проверять их соблюдение продолжают 92 мобильные группы в составе правоохранителей, работников Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны и санитарных врачей.

«За прошедшую неделю рейдовики составили 310 административных материалов на юридических лиц и 857 – на физических. Были закрыты некоторые развлекательные заведения, владельцы и работники которых не соблюдали должным образом карантинные меры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период карантина в этом году составлено почти 25 тысяч админматериалов на владельцев предприятий, перевозчиков и физических лиц.

И.о. замглавы полиции региона отчитался, что в настоящее время от COVID-19 привито 85% личного состава ГУНП в Одесской области и вакцинация продолжается.

Также он напомнил, что с 8 ноября вступает в силу приказ, запрещающий вступать в работу невакцинированным работникам органов исполнительной власти.

Александр Гостищев призвал граждан соблюдать условия карантина и подчеркнул: за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по борьбе с инфекционными болезнями, пребывание в общественных сооружениях и транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, подделка COVID-сертификатов о вакцинации угрожает ответственность, предусмотренная статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 358 Уголовного кодекса.

Как сообщала Одесса News, с 18 октября в Одессе — «красная» карантинная зона, с 21 октября по всей Украине введены новые нормы перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Фото и видео: Нацполиция в Одесской области

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