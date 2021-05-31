Курортную зону Одессы начали патрулировать усиленные группы полицейских и военных

С 1 июня по всей территории Одесской области будет осуществляться усиленное патрулирование мест отдыха жителей и гостей.

С 28 мая такое патрулирование началось в Одессе, — сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что перед выходом на патрулирование курортной зоны Главное управление Национальной полиции в Одесской области, Управление патрульной полиции и Национальной гвардии провели смотр личного состава, проверили его готовность к действиям, нацелили на качественное выполнение задач.

По словам заместителя начальника полиции региона Сергея Махотина, правоохранители будут нести службу в зонах расположения станций туристической полиции «Золотой Берег», «Лузановка», «Аркадия» и «Ланжерон». Также они будут осуществлять усиленное патрулирование улиц города, парков, скверов.

Планируется открытие пяти станций туристической полиции в Белгород-Днестровском, четырёх — в Одесском и одной — в Измаильском районах.



Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Консультативная миссия Европейского союза в Украине поддержала одесских полицейских новым техническим оборудованием — бодикамерами, видеорегистраторами, планшетами, принтерами, ноутбуками и вебкамерами.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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