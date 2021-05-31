Воскресная акция в Киеве в защиту одесского радикала прошла без погрома

Воскресная акция в Киеве в поддержку радикала Сергея Стерненко, которому дали 7 лет за разбой и похищение человека, оказалась на этот раз немногочисленной и довольно спокойной.

Как сообщает «Страна», на этот раз около 500 сторонников одесского радикала не жгли двери офиса Зеленского и не писали на них, что президент — лох. Однако, не обошлось без угроз: националисты дали понять, что если апелляционный суд не оправдает Стерненко, то будут «другие методы».

Здание на Банковой силовики взяли в плотное кольцо под кричалки «Стерненко — волю», «Аваков — чёрт, Венедиктова — чума».

«Завтра мы будем или праздновать освобождение Стерненко или требовать для него справедливости, но уже другими методами, а мы это умеем, как вы уже могли заметить»,- заявили участники протеста.

Активистка Анна Гвоздяр вышла к микрофону с американским флагом на рукаве, заявив, что уже восемь лет защищает Украину «от всякой русни».

На митинге выступила дочь экс-министра культуры Ирины Подоляк Мелания. Она также была в куртке с американским флагом. Её отрекомендовали как «подругу Сергея Стерненко».

Митингующие принесли на акцию портрет Зеленского с лицом наполовину Лукашенко.

Среди митингующих были замечены бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-нардеп Андрей Тетерук, организатор предыдущего погрома Офиса предидента Роман Ратушный.

Суд по Стерненко назначен на 14:00 в понедельник, 31 мая.

Сам Стерненко в Facebook написал такой пост: «Друзья, как уже сообщалось ранее, в понедельник апелляционный суд по делу о 300 гривнах объявит своё окончательное решение в отношении меня и Руслана Демчука. Новости плохие. Источники говорят, что будут закрывать. Надолго. Нам обещали справедливый суд, но получили мы как всегда. На судей давят, сам процесс длился с существенными нарушениями… Мы требуем только одного — справедливости! Верю, что ещё увидимся!»».

Как ранее сообщали СМИ, дело Стерненко взято под контроль Госсекретарём США Энтони Блинкеном, который побывав в Киеве в мае 2021 года, встречался с украинскими политическими кругами и заверил, что американцы будут «держать руку на пульсе» в отношении Сергея Стерненко.

Напомним, 23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Фото: «Страна»

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