Экс-главу Верховного Суда Князева отправили под арест

Высший антикоррупционный суд Украины 18 мая отправил под арест экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщило «Суспільне».

Князева арестовали на два месяца – до 14 июля – с возможностью внесения залога в размере более 107 млн грн.

Сам Князев на вопрос журналистов, признаёт ли он свою вину, сказал: «Я буду это высказывать уже на досудебном расследовании». Он также добавил, что пока не имеет всех материалов и их ещё надо обсудить.

Кроме того, на заседании Князев просил, чтобы сумма залога была меньше, потому что «источников для сбора залога нет».

Как сообщала Одесса News, 15 мая НАБУ задержало на взятке председателя Верховного Суда Всеволода Князева. НАБУ и САП проинформировали, что речь идёт о взятке в $2,7 млн, из которых $1,8 млн предназначались именно для представителей Верховного Суда, ещё $900 тыс. – для посредников. Производство открыли по ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды должностным лицом и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Вместе с Князевым задержан адвокат Олег Горецкий. Предполагается, что именно его адвокатская фирма была «бэк-офисом». 18 мая суд арестовал Горецкого на два месяца с возможностью освобождения под залог в размере 80 млн грн.

16 мая состоялось внеочередное заседание пленума Верховного Суда. Судьи выразили недоверие Князеву и прекратили его полномочия как председателя суда. В тот же день Князеву сообщили о подозрении.

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