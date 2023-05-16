А судьи кто: на взятке в $3 млн арестован глава Верховного Суда Всеволод Князев

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «масштабную коррупцию» в Верховном Суде.

Об этом пресс-служба НАБУ написала в Telegram, имея ввиду получение неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда.

Председатель Верховного Суда Всеволод Князев взятку почти в $3 млн мог получить за решение суда в пользу украинского миллиардера и бывшего народного депутата Константина Жеваго, — со ссылкой на свои источники написало издание ZN.UA.

Всеволод Князев

Издание напомнило, что Большая палата Верховного Суда в апреле вынесла решение в пользу Жеваго. Она отменила определения Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината группой Жеваго Ferrexpo и передаче их четырём компаниям, принадлежащим бывшим акционерам комбината.

По информации СМИ, сейчас обыски происходят также у 13 судей Верховного Суда.

Как сообщает Верховный Суд Украины, «в связи с событиями, происходящими вокруг Председателя ВС Князева В.С., 16 мая 2023 года состоится внеочередное заседание Пленума Верховного Суда».

Для справки. Князев был избран председателем Верховного Суда в 2021 году. Ему 43 года, родом из Николаева.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ и допустившего нарушения тендерных условий при закупке продовольствия для военных.

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