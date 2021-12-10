Суд арестовал заместителя Труханова

Сегодня, 10 декабря, Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней управляющего делами исполнительного комитета, заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова. Он может выйти под залог в 24 970 000 гривен.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

По данным Одесса News, речь идёт об Олеге Брындаке.

Уточняется, что задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2022 года включительно.

При внесении залога Брындак выйдет из СИЗО, однако на него возлагаются следующие обязанности: прибывать по требованию к детективам НАБУ, прокурору, в суд; не покидать населённый пункт; не общаться со свидетелями и подозреваемыми; сдать паспорт для выезда за границу и другие документы.

Как сообщала Одесса News, Брындак является одним из фигурантов в земельном деле мэра Одессы Геннадия Труханова. По этому производству НАБУ и САП заподозрили 16 человек, в том числе одесского бизнесмена Владимира Галантерника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat