В деле Саакашвили предъявлены обвинения экс-руководителю полиции Одесской области

Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинения бывшему замминистра внутренних дел Грузии, бывшему начальнику Главного управления МВД в Одесской области Георгию Лорткипанидзе в рамках дела о незаконном пересечении Михеилом Саакашвили государственной границы.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

«Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе», — заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

Против бывшего чиновника уголовное дело возбуждено по статье «оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время экс-заместитель главы МВД Грузии проживает в Украине.

Лорткипанидзе работал начальником Главного управления МВД в Одесской области в 2015-2016 гг при губернаторе Саакашвили.

По данным следствия, 26 сентября на автомобиле Лоркипанидзе Саакашвили доставили к украинскому порту Черноморск, и там пересадили в тайник, обустроенный в грузовом автомобиле Цомая. После этого они пересекли границу Украины, грузовик встал на паром VILNIUS.

Как сообщала Одесса News, 1 октября 2021 года Михеила Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждено несколько уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября он переведён в больницу тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави. В переданном адвокатам письме политик сообщил, что во время перевода его «тащили по земле, таскали за волосы и несколько раз ударили по шее». МИД Украины призвал перевести Саакашвили в гражданское медучреждение.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба при Министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу, где видно, как его туда заносят за руки и ноги. После публикации кадров посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили во второй раз вызвали в МИД Украины. Киев заявил о недопустимости применения физической силы и необходимости достойного обращения с Саакашвили, являющимся украинским гражданином. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила мнение, что обнародованные видеозаписи о переводе Саакашвили в тюремную больницу можно квалифицировать как пытки.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание, после чего его перевели в реанимацию. Позже его перевезли в военный госпиталь в город Гори, поскольку его самочувствие ухудшилось. Там Саакашвили прекратил голодовку.

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