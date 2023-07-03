Очередной российский агент, ожидавший оккупации Одессы, предстанет перед судом

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего правохранителя по факту государственной измены.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следствием установлено, что обвиняемый за денежное вознаграждение помогал врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. В случае оккупации Одессы хотел получить должность начальника экономического отдела в правоохранительных органах России.

«Он собирал разведданные о местоположениях средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количестве, а также относительно личного состава и военной технике, осуществляющих охрану этих объектов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что для выполнения задач российских кураторов во время поездки в Николаев агент отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО.

Для коммуникации с представителями ФСБ РФ информатор использовал заранее отработанный анонимный телеграмм-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps.

За свои «услуги» он получил 1100 долл. США вознаграждения.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года прокуратура направила в суд дело жителя Одессы, который по запрещённой в Украине соцсети «Вконтакте» передавал подсанкционному московскому блогеру и пропагандисту информацию о расположении военнослужащих ВСУ на территории Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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