Российское ГРУ планировало теракты в Киеве 9 мая

Служба безопасности Украины предотвратила теракты в Киеве на 9 мая.

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко.

По его словам, правоохранители задержали исполнителей, которые действовали по заданию российской разведки.

«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — подчеркнул Дехтяренко.

Позже ведомство предоставит подробную информацию о предотвращении терактов в столице Украины.

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