Cвоё творчество одесситам представят виртуоз-флейтист Helèna и ансамбль Perfetto

18 мая в Международном культурном центре «УНИОН» состоится концерт «Недисциплинированный с флейтой».

Прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов в невероятных аранжировках. Роскошное звучание флейты и струнного квинтета. Настоящее наслаждение для любителей хорошей музыки.

Уровень мастерства исполнителей, несомненно, оставит вас в восторге.

Helèna – выдающаяся флейтистка, которая была первой солисткой Харьковского симфонического оркестра, Одесского театра оперы и балета, оркестра столичного города Бари (Италия), а сегодня занимает должность первой солистки Боннской классической филармонии в Германии. Талант музыканта покорил публику крупнейших театров Европы.

Perfetto – профессиональный струнный квинтет, создателями которого являются мастера Одесского театра оперы и балета.

Вы услышите произведения трёх выдающихся итальянских композиторов: Антонио Вивальди – «Времена года»; Нино Рота – знаменитая тема из «Крёстного отца»; Эннио Морриконе – саундтреки к фильмам «Миссия», «Однажды в Америке», «Хороший, плохой и безобразный» и Nuovo Cinema Paradiso. Автором неповторимых аранжировок к концерту является итальянский пианист и композитор Маурицио Биньоне.

Билеты стоимостью от 350 гривен можно купить здесь.

Приходите к 19:00.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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