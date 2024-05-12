«Евровидение-2024» завершилось: Украина – в тройке лидеров

Победителем «Евровидения 2024», гранд-финал которого состоялся в ночь с 11-го на 12-е мая в шведском Мальмё, стали представители Швейцарии — Nemo с песней The Codе.

Трансляция шоу проходила на официальном YouTube-канале конкурса.

Nemo получили 336 баллов от профессионального жюри и 255 баллов от зрителей, набрав в сумме 591 балл.

Второе место заняла Хорватия (547 баллов), а на третьем месте оказалась Украина (453 балла). Украину на конкурсе представляли Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa&Maria.

Украинская делегация в гранд-финале «Евровидения-2024» появилась в футболках с принтом Free Azovstal Defenders.

«Мы пытались сделать всё возможное для того, чтобы как-то напомнить о военнопленных на «Евровидении». Мы символически напоминаем об очень важных вещах всякий раз, когда есть возможность сказать о них на весь мир, – говорится в публикации. – Мы хотим призвать всё мировое сообщество сейчас, когда максимально большое внимание приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши ребята, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное – благодарность от нас за всё то, что они пережили».

Солист Nemo (Немо Меттлер) во время своего выступления после награждения случайно разбил свой приз — хрустальный микрофон — на сцене в Мальмё. На сайте «Евровидения» отмечается, что микрофон представляет собой «уникальное произведение искусства ручной работы в форме классического микрофона». Он изготовлен из прочного прозрачного стекла с пескоструйной отделкой и росписью. Nemo, сидя на коленях на сцене, сперва держал награду над головой, а затем попытался поставить её на пол, не рассчитав, вероятно, силу.

По правилам конкурса, «Евровидение-2025» пройдёт в Швейцарии.

Фото: eurovision

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