Одессит MELOVIN разочарован: на Евровидение поедут Аlyona Аlyona и Jerry Heil

Победительницами украинского нацотбора на «Евровидение-2024» стали alyona alyona и Jerry Heil. Они будут представлять Украину на международном песенном конкурсе в Швеции.

Об этом сообщается 4 февраля на странице конкурса в Facebook.

Melovin (Костя Бочаров) из Одессы занял третье место в Нацотборе по результатам зрительских голосований (50%) и результатов жюри (50%).

Голосование и объявление результатов должно было состояться в прямом эфире 3 февраля, но после того, как оно стартовало, в приложении «Дія» произошёл сбой и поэтому оглашение результатов перенесли на вечер 4 февраля.

Участие в голосовании в «Дії» приняло почти 1,2 млн украинцев.

Максимальное количество баллов от жюри получили в порядке возрастания:

Melovin (девять баллов);

alyona alyona и Jerry Heil (10 баллов);

Ziferblat (11 баллов).

Лидером зрительского голосования стали alyona alyona и Jerry Heil. За них проголосовало более 720 тыс. человек. Таким образом, дуэт в суммарном зачёте набрал максимальный среди всех финалистов 21 балл.

В финале нацотбора принимали участие 11 финалистов: Anka, alyona alyona и Jerry Heil, Drevo, Ingret, Melovin, Nahaba, Nazva, Skyller, Yagody, Yaktak, Ziferblat.

Гранд-финал «Евровидения-2024 состоится 11 мая в Мальме (Швеция), а полуфиналы запланированы на 7-е и 9 мая. Представитель Украины на «Евровидении 2024» выступит 7 мая в первой части первого полуфинала.

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