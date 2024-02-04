Песня воскресенья: YAKTAK&DOVI, «Чекає вдома»

Плод сотрудничества двух молодых украинских артистов YAKTAK и DOVI — совместная композиция «Чекає вдома» — стала настоящим хитом. Песня держалась на первом месте в украинских музыкальных чартах в течение многих недель, а на YouTube набрала более 13 миллионов просмотров.

«Ждёт дома» – трек, написанный в тяжёлое время для нас. Мы написали его в поддержку всем девушкам/женщинам, которые ждут дома свою вторую половинку. Хотим этой песней вдохновить их на искренние чувства, которые никогда не угаснут. Знаем, что ждать – очень тяжело, но каждая девушка с этим справится, и мы надеемся, что они дождутся своего счастья», — рассказали авторы и исполнители этой песни.

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома

Дякую що чекаєш

Дякую що ти ждеш

Подумки обіймаєш

І під подушку кладеш

Дякую що ти терпиш

Дякую що тремтиш

Коли не телефоную,

Ти плачиш або мовчиш

Тепліше немає ковдри ніж твої руки

За кілометр впізнаю всі твої рухи

Рідніше немає нічого, ніж твій погляляд

Ти дочекайся а я уже поряд

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома

А я по стінам — коли без тебе постійно

А я по стелі — коли без тебе в пустелі

Ми без зупину думаємо про обійми

Тому біжим на біле світло у тунелі

Ми стомлені відстанню

Шукаємо пристані

Біжимо розхристані

На зустріч один одному бо не можем чекать

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома

Я дожену останнього вагона

Коли вона мене чекає вдома

Я дотягнусь останнього балкона

Коли вона мене чекає вдома.

«Я очень рад снова сделать что-то вместе с Яриком, потому что наши треки это всегда о настоящем, о жизни. Надеюсь, что новая песня также найдёт отклик в сердцах наших слушателей», — сказал DOVI.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня «‎Троянди» украинской певицы Тины Кароль.

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