Песня воскресенья: Тина Кароль, «Две чёрные розы»

Одесса News продолжает знакомить своих читателей с хитами украинских исполнителей. Сегодня речь пойдёт о лирической песне «Троянди» украинской певицы Тины Кароль, которая в свой день рождения 25 января в YouTube презентовала на неё клип.
«Песней «Троянди» я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание, наконец, нашло саундтрек и голос. Важными стали только те, с кем можно помолчать, словно быть «на одной громкости», – рассказала Тина Кароль. – Это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на предательство и правду, на прошлое и будущее».
Тина написала смысловую песню о сложных внутренних переживаниях очень простыми словами, используя лишь акустическую гитару, струнный оркестр и перкуссию.
«Дві чорні троянди, дві зради, дві правди. Просто помовчи. Вже не буде, як колись. Я поруч, я скрізь…» – поётся в припеве.
Просто промовчи
Для цього тисячу причин
Кожен подих
Серце зводить
Просто подивись
Вже не буде, як колись
Я поруч,
Я скрізь…
Дві чорні троянди,
Дві зради,
Дві правди…
Просто помовчи
Вже не буде, як колись
Я поруч,
Я скрізь…
В колі ліхтаря
Сором’язлива стану я
Хай мене судять
Всі, хто не люблять
В келиху вина
Бринить моїх гріхів сльоза
Ла ла ла ла ла ла ла
Дві чорні троянди,
Дві зради,
Дві правди…
Просто помовчи
Вже не буде, як колись
Я поруч,
Я скрізь…
Просто помовчи,
Не буде, як було колись
Я поруч,
Я скрізь…
Для справки. Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в посёлке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе «Новая волна» и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачёвой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе «Евровидение», где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – звание народной артистки.
Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня «Там у тополі» на стихи Павла Тычины в исполнении Артёма Пивоварова и NK.
Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy