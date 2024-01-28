Песня воскресенья: Тина Кароль, «Две чёрные розы»

Одесса News продолжает знакомить своих читателей с хитами украинских исполнителей. Сегодня речь пойдёт о лирической песне «Троянди» украинской певицы Тины Кароль, которая в свой день рождения 25 января в YouTube презентовала на неё клип.

«Песней «Троянди» я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание, наконец, нашло саундтрек и голос. Важными стали только те, с кем можно помолчать, словно быть «на одной громкости», – рассказала Тина Кароль. – Это песня о моменте, когда внутри что-то ломается на две части: на предательство и правду, на прошлое и будущее».

Тина написала смысловую песню о сложных внутренних переживаниях очень простыми словами, используя лишь акустическую гитару, струнный оркестр и перкуссию.

«Дві чорні троянди, дві зради, дві правди. Просто помовчи. Вже не буде, як колись. Я поруч, я скрізь…» – поётся в припеве.

Просто промовчи

Для цього тисячу причин

Кожен подих

Серце зводить

Просто подивись

Вже не буде, як колись

Я поруч,

Я скрізь…

Дві чорні троянди,

Дві зради,

Дві правди…

Просто помовчи

Вже не буде, як колись

Я поруч,

Я скрізь…

В колі ліхтаря

Сором’язлива стану я

Хай мене судять

Всі, хто не люблять

В келиху вина

Бринить моїх гріхів сльоза

Ла ла ла ла ла ла ла

Дві чорні троянди,

Дві зради,

Дві правди…

Просто помовчи

Вже не буде, як колись

Я поруч,

Я скрізь…

Просто помовчи,

Не буде, як було колись

Я поруч,

Я скрізь…

Для справки. Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в посёлке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе «Новая волна» и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачёвой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе «Евровидение», где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – звание народной артистки.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня «‎Там у тополі» на стихи Павла Тычины в исполнении Артёма Пивоварова и NK.

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