Песня воскресенья на Одесса News из Юрмалы: Mаксим Галкин, «Смерека»

Российский шоумен Максим Галкин на сцене международного музыкального фестиваля в Юрмале, организованного латвийской певицей Лаймой Вайкуле, спел украинскую песню «Ой, смереко».

Видео опубликовано на фан-странице фестиваля в YouTube.

«Я же, помимо латышского и литовского, почав вивчати українську мову теж», – заявил Галкин, переходя с русского на украинский язык.

«Хочу спеть такую заводную, классную песню для всех, потому что настоящая украинская песня объединяет всех своим задором, жизнерадостностью. Ой, обожаю», – сказал он.

Выступление шоумена можно посмотреть на 23-й минуте видео.

На краю села хатина,

Загляда в вікно смерека,

А в хатині є дівчина,

Та до неї так далеко.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Вийди, мила, до озерця,

Бачити тебе я мушу,

Ти запала мені в серце,

Полонила мою душу.

Приспів:

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Вже весна Карпати вкрила,

Журавлі вже прилетіли

Лиш свою дівчину любу

Ми з тобою не зустріли.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Ой, смереко, розкажи мені, смереко,

Чом ти так ростеш далеко,

Чарівна моя, смереко.

Максим Галкин публично осудил полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину, после чего он с женой, российской певицей Аллой Пугачёвой, и детьми покинул Россию, переехав в Израиль.

16 сентября 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр «иностранных агентов». 18 сентября Алла Пугачёва в открытом письме призвала признать и её «иноагентом» вРФ, пожелав, чтобы российские оккупанты перестали гибнуть за иллюзорные цели, которые делают РФ изгоем и усложняют жизнь россиян.

Галкин гастролирует в Европе и Америке, высмеивая Путина.

В августе 2024 года Галкин высказал своё мнение по поводу переименований улиц в Одессе.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинского певца Monatik «Не мине».

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy