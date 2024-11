Песня воскресенья на Одесса News: Зарицкая и Tricky Nicki, «Це не та любов»

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая в этом году презентовала песню «Це не та любов» о неразделённой любви, которую записала дуэтом с украинским рэпером Tricky Nicki.

В пресс-релизе отмечается, что артисты познакомились два года назад и договорились записать «откровенную песню о безответных чувствах и собственных пережитых эмоциях».

«Мы знаем, насколько отношения могут быть болезненными, поэтому верим, что песня найдёт отклик в сердцах многих людей, переживших подобный опыт. Строки песни станут напоминанием о том, как важно быть честным с собой и другими, – сказали артисты».

Твоя любов не казка, скажу чесно

На жаль, тобі не дозволяє серце

В мені палав вогонь, в тобі все змерзло

Спитай мене

Чому нам не вдається?

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов

“Not the real love”, “not the real G’s”

Youʼve done had enough, but you like this

You don’t wanna see, you don’t wanna meet, you don’t wanna be with the guys ‘cuz they’re not me

Sexy lady, I’m faded, I want it all

Be my baby, go tame me, I don’t wanna let you go

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов

That is not my fault, you already know

Why you’re on my phone, baby what you want?

“You won’t get me back” I don’t want it tho, I don’t want it so? Baby, what you’re on?

Talk to me nice, baby, or don’t talk at all

I don’t wanna say it but your moves give me error

Imma steal your heart like the Capt. Jack Sparrow

“How many hearts did you steal?” like “Hella”

“How many times we’re gonna fight?

I’m gonna cry, you’ll be the why?”

Like “Hella”

“How many days? How many nights

How many lies you will deny?”

Like “Hella”

Твоя любов не казка, скажу чесно

На жаль, тобі не дозволяє серце

В мені палав вогонь, в тобі все змерзло

Спитай мене

Чому нам не вдається?

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов

Це не та любов.

Видео: KAZKA/YouTube

