Песня воскресенья в Одесса News, с которой одессит Melovin стремится на Евровидение

Певец из Одессы Melovin (Костя Бочаров) с песней Dreamer хочет прорваться на Евровидение-2024.

Это уже третья попытка артиста представить Украину на международном песенном конкурсе.

Константин родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Его музыкальная карьера началась с участия в вокальном шоу X-Фактор на СТБ. Он трижды участвовал в отборах, но на телевизионные кастинги попал только в шестом сезоне проекта (2015 год). После исполнения песни «Без боя» группы «Океан Эльзы» судьи вручили артисту путёвку в тренировочный лагерь. Константин дошёл до суперфинала, в котором по результатам зрительского голосования стал победителем.

В конце 2016 года Melovin решил принять участие в национальном отборе на 62-й песенный конкурс Евровидение с авторской песней Wonder, но занял третье место, уступив певице Tayanna и группе O.Torvald.

10 ноября 2017 года Melovin представил свой первый музыкальный альбом Face to Face, в него вошли пять англоязычных и один украиноязычный трек.

В 2018 году артист вернулся на Нацотбор на Евровидение, по результатам которого был избран представлять Украину в Лиссабоне (Португалия). Melovin прошёл в финал международного конкурса с песней Under The Ladder. В итоге артист занял 17-е место на Евровидении 2018.

В июле 2021 года Костя на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 во время выступления поцеловал девушку, а затем – парня, после чего поднял вверх флаг ЛГБТ-сообщества, заявив таким образом о своей бисексуальности. Недавно артист сообщил о неизлечимой болезни — у него диагностировали сахарный диабет.

Сейчас Melovin штурмует подготовку к финалу Нацотбора на Евровидение с композицией Dreamer. По его словам, песня Dreamer — это “манифест, ода всем мечтателям мира”.

«Это не моя песня, она – ваша, и только вам знать, что с ней делать. За собой же, позвольте оставить право удивить вас. Вселить веру в себя и в свои мечты! Быть лишь проводником, потому что вы самодостаточны и сильны! Мечтатели правят этим миром, поэтому правьте и вдохновляйте друг друга!», — обратился Melovin к поклонникам.

I wanted to

Be a dreamer

It took some time

To believe in

They spilled my blood

Called me a sinner

They want me shut

So I lifted my voice

You wanna touch

You wanna wear my shoes either

Wanna live in better place

We could build it

I wanna show what’s like to be a believer

I wanna see your deepest dreams

To reveal them all

A brand new day a brand new life

They say it’s not but it’s all right

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

Dreamlover dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover dreamlover

I wanna keep you dreaming on

Do what you wanna do

If they call you a heathen

Listen to your heart

It leads to your freedom

You’ve got nothing to prove

Nothing to lose either

From the floor you’ll hit the top

So just show them a-a-all

A brand new day a brand new life

They say it’s not but it’s all right

Just keep the fire burning inside

You’ve gotta keep dreaming

One two not a test

Three four took a breath

Five six I’m a mess

Cause I’m a dreamer

This is not a test

Counting uno dos tres

They say I’m a mess

But I’m a dreamer

Dreamlover dreamlover

I wanna feel your body

Dreamlover dreamlover

I wanna start a party

Dreamlover dreamlover

I wanna see you’re ready

Dreamlover dreamlover

I wanna keep you dreaming on.

Нацотбор будет закрытого формата, место проведения не разглашается. Финал запланирован на 3 февраля. Победителя традиционно определят по результатам совместного голосования жюри и зрителей. Костя будет выступать 7-м.

Участники и судьи Нацотбора

Для справки. 68-й песенный конкурс Евровидения состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня «Муляжи» украинской певицы Аlyona Аlyona.

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy