Песня воскресенья на Одесса News: TAYNA, «Хочу» 

Украинская певица Tayna в марте на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Хочу».

«Это песня, воплощающая в себе суперсилу и преданность. Ведь каждый из нас неповторим и способен достичь всего», – говорится в пресс-релизе.

По словам артистки, этот клип является манифестом «хотений». В ролике артистка предлагает «окунуться в мир своих внутренних желаний и мечтаний», напоминая о том, что в каждом из нас «живёт внутренний ребенок, который всегда мечтает о большем и лучшем и имеет свою уникальную суперсилу».

В работе артистка выступает мечтательницей, которая визуализирует свои желания с помощью краски и фломастеров. Каждая фраза из песни и каждый элемент на экране имеют своё особое значение для певицы, которая пытается донести до всех важность права жить, творить и любить.

«Это больше, чем просто музыка для меня, это моя попытка связаться с каждым из вас через общие желания и мечты. Мы имеем право на это! Мы имеем право быть собой, мечтать и добиваться своих целей», – заявила артистка.

Хочу під дощ, хочу під зливу

Хочу сховатись в твої обійми

Бігти від всіх, бігти за місто

Тримати тебе, тримати тебе

Розбиває серце, як лід

Він дикий, але такий милий

Ховаючи від мене свій слід

В мені вогонь розпалив

Чуєш…чуєш…чуєш

Коли ти сумуєш

Я сумую теж

І ти іншого не відчуєш

Чуєш…чуєш…чуєш

Коли ти сумуєш

Я сумую дуже…

Хочу під дощ, хочу під зливу

Хочу сховатись в твої обійми

Бігти від всіх, бігти за місто

Тримати тебе, тримати тебе

Забери від мене всі свої образи

В очі дивись мені

Я зрозумію все одразу

І ти мене зрозумій

Чуєш…чуєш…чуєш

Думки бунтують

Пообіцяй мені

Що сваритися не будем

Чуєш…чуєш…чуєш…

Коли ти сумуєш

Я сумую дуже…

Хочу під дощ, хочу під зливу

Хочу сховатись в твої обійми

Бігти від всіх, бігти за місто

Тримати тебе, тримати тебе

Хочу хочу

Хочу

Хочу хочу.

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