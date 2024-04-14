Песня воскресенья на Одесса News: TAYNA, «Хочу» 

Украинская певица Tayna в марте на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Хочу».
«Это песня, воплощающая в себе суперсилу и преданность. Ведь каждый из нас неповторим и способен достичь всего», – говорится в пресс-релизе.
По словам артистки, этот клип является манифестом «хотений». В ролике артистка предлагает «окунуться в мир своих внутренних желаний и мечтаний», напоминая о том, что в каждом из нас «живёт внутренний ребенок, который всегда мечтает о большем и лучшем и имеет свою уникальную суперсилу».
В работе артистка выступает мечтательницей, которая визуализирует свои желания с помощью краски и фломастеров. Каждая фраза из песни и каждый элемент на экране имеют своё особое значение для певицы, которая пытается донести до всех важность права жить, творить и любить.
«Это больше, чем просто музыка для меня, это моя попытка связаться с каждым из вас через общие желания и мечты. Мы имеем право на это! Мы имеем право быть собой, мечтать и добиваться своих целей», – заявила артистка.
Хочу під дощ, хочу під зливу
Хочу сховатись в твої обійми
Бігти від всіх, бігти за місто
Тримати тебе, тримати тебе
Розбиває серце, як лід
Він дикий, але такий милий
Ховаючи від мене свій слід
В мені вогонь розпалив
Чуєш…чуєш…чуєш
Коли ти сумуєш
Я сумую теж
І ти іншого не відчуєш
Чуєш…чуєш…чуєш
Коли ти сумуєш
Я сумую дуже…
Хочу під дощ, хочу під зливу
Хочу сховатись в твої обійми
Бігти від всіх, бігти за місто
Тримати тебе, тримати тебе
Забери від мене всі свої образи
В очі дивись мені
Я зрозумію все одразу
І ти мене зрозумій
Чуєш…чуєш…чуєш
Думки бунтують
Пообіцяй мені
Що сваритися не будем
Чуєш…чуєш…чуєш…
Коли ти сумуєш
Я сумую дуже…
Хочу під дощ, хочу під зливу
Хочу сховатись в твої обійми
Бігти від всіх, бігти за місто
Тримати тебе, тримати тебе
Хочу хочу
Хочу
Хочу хочу.
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