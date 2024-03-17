Песня воскресенья на Одесса News: Ирина Билык, новая версия хита «Мы будем вместе»

Украинская певица Ирина Билык на своём YouTube-канале 7 марта презентовала песню «Ми будемо разом».

Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба исполнительницы.

«Эта песня – гимн оптимизма и надежды, напоминающий нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви. Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу общности и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены, как никогда, и должны держать это настроение до нашей светлой Победы. Помогать друг другу и понимать боль ближнего. Мы ведь украинцы, мы сильные!» – отметила певица.

Во время работы над переводом Билык переосмыслила текст песни, посвятив её всем украинцам, которые переживают тёмные времена, но «благодаря единению и вере решительно идут к Победе».

Розкриває ніч зоряне панно

І стихають кроки за моїм вікном

Віру у добро вже не зупинить

Я ловлю твої бажання кожну мить

Ми будем разом — я знаю

Таких, як я, не буває

Таких, як ти, не втрачають

Ми будем разом — я знаю

Ми будем разом — я знаю

Таких, як я, не буває

Таких, як ти, не втрачають

Ми будем разом — я знаю

Краплями дощу змиється печаль

Все колись зникає у житті, на жаль

Завтра знов новий розпочнеться день

Разом заспіваємо нових пісень

Ми будем разом — я знаю

Таких, як я, не буває

Таких, як ти, не втрачають

Ми будем разом — я знаю

Ми будем разом — я знаю

Таких, як я, не буває

Таких, як ти, не втрачають

Ми будем разом — я знаю

Ми будем разом — я знаю

Таких, як я, не буває

Таких, як ти, не втрачають

Ми будем разом — я знаю.

Песни «Ми будемо разом» и «Сніг» войдут в новый украиноязычный альбом лучших хитов Ирины Билык за всю её карьеру, релиз которого запланирован на вторую половину 2024 года.

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