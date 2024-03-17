Песня воскресенья на Одесса News: Ирина Билык, новая версия хита «Мы будем вместе»

Украинская певица Ирина Билык на своём YouTube-канале 7 марта презентовала песню «Ми будемо разом».
Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба исполнительницы.
«Эта песня – гимн оптимизма и надежды, напоминающий нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви. Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу общности и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены, как никогда, и должны держать это настроение до нашей светлой Победы. Помогать друг другу и понимать боль ближнего. Мы ведь украинцы, мы сильные!» – отметила певица.
Во время работы над переводом Билык переосмыслила текст песни, посвятив её всем украинцам, которые переживают тёмные времена, но «благодаря единению и вере решительно идут к Победе».
Розкриває ніч зоряне панно
І стихають кроки за моїм вікном
Віру у добро вже не зупинить
Я ловлю твої бажання кожну мить
Ми будем разом — я знаю
Таких, як я, не буває
Таких, як ти, не втрачають
Ми будем разом — я знаю
Ми будем разом — я знаю
Таких, як я, не буває
Таких, як ти, не втрачають
Ми будем разом — я знаю
Краплями дощу змиється печаль
Все колись зникає у житті, на жаль
Завтра знов новий розпочнеться день
Разом заспіваємо нових пісень
Ми будем разом — я знаю
Таких, як я, не буває
Таких, як ти, не втрачають
Ми будем разом — я знаю
Ми будем разом — я знаю
Таких, як я, не буває
Таких, як ти, не втрачають
Ми будем разом — я знаю
Ми будем разом — я знаю
Таких, як я, не буває
Таких, як ти, не втрачають
Ми будем разом — я знаю.
Песни «Ми будемо разом» и «Сніг» войдут в новый украиноязычный альбом лучших хитов Ирины Билык за всю её карьеру, релиз которого запланирован на вторую половину 2024 года.
Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy