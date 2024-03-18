В Днепре попрощались с погибшим в Одессе комполка «Цунами» Александром Гостищевым

В Днепре попрощались с командиром полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александром Гостищевым.

Об этом сообщила в Facebook Нацполиция Украины.

Отмечается, что глава Нацполиции Иван Выговский поблагодарил мать погибшего, воспитавшую настоящего Героя, выразил ей сочувствие и поддержку, которую и дальше готова оказывать вся полицейская семья.

«Он всегда вёл за собой людей. Днепр, Львовщина, Одесщина, населённые пункты прифронтовых областей – здесь он жил, работал, защищал, здесь его знают и любят. К сожалению, война забирает лучших», — сказал Выговский.

Боевой путь подполковник полиции начал в 2014 году бойцом батальона «Днепр-1». Стал командиром роты, участвовал в боях в Донецкой области. Благодаря успешной работе батальона тогда удалось вывести из окружения в Иловайске военнослужащих ВСУ.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский.

Фото: НПУ/Facebook

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