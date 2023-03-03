Вербовал одесситок для занятия проституцией за границей, теперь ждёт наказания

Полицейские разоблачили жителя Одесской области, который вербовал женщин для занятия проституцией за границей.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Злоумышленник, воспользовавшись уязвимым положением четырёх одесситок, убедил женщин поехать вместе с ним в одну из европейских стран, чтобы работать в салонах по предоставлению интимных услуг. Объявление с такими предложениями он размещал в частных Telegram-каналах и за час работы обещал женщинам до 200 евро зарплаты», — говорится в сообщении.

В ходе реализации имевшейся информации оперативники управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области совместно со следователями отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 и пограничниками под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы задержали правонарушителя при попытке перевезти женщин в возрасте от 23 до 34 лет через границу Украины.

Отмечается, что у него изъяли восемь тысяч гривен и мобильный телефон, в котором содержатся доказательства совершаемого им уголовного преступления.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, то есть торговлю людьми, совершённую в отношении нескольких лиц.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно законодательству, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской области пограничники совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали международный канал торговли людьми, предназначавшимися для предоставления сексуальных услуг.

Фото и видео: Нацполиция

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod