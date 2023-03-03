Парламент Молдовы проголосовал за переименование языка населения

Парламент Молдовы в первом чтении принял законопроект о переименовании молдавского языка и замене его во всех официальных документах на румынский.

Об этом сообщает point.md.

Документ поддержали 56 депутатов.

Проект закона, предусматривающий соответствующие изменения в Конституцию Молдовы, разработан группой депутатов от правящей партии PAS, которая имеет большинство в парламенте. Документ предусматривает, что в течение 30 дней со дня вступления в силу закона органы государственной власти, имеющие компетенцию принимать, утверждать или издавать нормативные акты, внесут необходимые изменения.

Проект также предусматривает, что национальный праздник «Наш язык», как он в настоящее время называется в Постановлении парламента о памятных днях, праздничных и выходных днях и в Трудовом кодексе, должен называться «Румынский язык».

По мнению авторов, условия, потребовавшие разработки данного законопроекта, несомненно, вытекают из необходимости и обязательности реализации некоторых соображений, имеющих конституционное значение, содержащихся в актах Высшего суда конституционной юрисдикции и устанавливающих непререкаемый постулат, а именно — государственным языком Республики Молдова является румынский язык.

«Эта законодательная инициатива является не обычной инициативой по изменению Конституции, а технической инициативой, которая вытекает из обязательства исполнять и/или выполнять акты Конституционного суда», — добавила депутат Вероника Рошка, одна из авторов проекта.

По информации NewsMaker, на заседании парламента между депутатами от большинства и оппозицией возникла стычка, когда во время голосования за законопроект о языке коммунисты и социалисты попытались заблокировать трибуну.

Для справки. Согласно Конституции Молдовы, государственным в стране является молдавский язык. В то же время в Декларации о независимости сказано, что государственным является румынский язык. Конституционный суд Молдовы в 2013 году принял, что текст Декларации о независимости имеет преимущество над положениями Конституции.

Как сообщала Одесса News, по мнению главы Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ, Россия планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.

Фото: point.md

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