В Москву из Киева через Кишинёв: такой маршрут предлагает лоукостер Молдовы

Молдавский лоукостер Flyone с 1 ноября предоставляет возможность перелётов из Киева в Москву и обратно с короткой пересадкой в Кишинёве.

Об этом сообщает avianews.

Отмечается, что авиакомпания запускает собственные регулярные рейсы Киев-Кишинёв с частотой четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Новый маршрут в Украину идеально стыкуется с рейсами Flyone из Кишинёва в московский аэропорт Внуково.

Как уточняет издание, путь с учётом часовой пересадки в столице Молдовы занимает 3 часа 50 минут из Киева в Москву и 3 часа 40 минут из Москвы в Киев.

Flyone уже продаёт единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев — от 98 евро. Самый дешёвый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20см. За 20 евро с собой в салон можно взять ещё небольшой чемодан с габаритами до 50х40х25 см и весом до 10 кг.

Как сообщала Одесса News, с 2015 года прямое авиасообщение между Украиной и Россией прекращено. С того момента перемещаться между странами можно было по железной дороге или автотранспортом. Железнодорожное сообщение между странами прекратилось в 2020 году. Удобные пересадки в Минске для полётов между городами Украины и России предлагала белорусская авиакомпания Белавиа, однако с мая ей запретили летать в страны ЕС и Украину.

Flyone заявила о выходе на украинский рынок в середине августа. Первые рейсы по маршруту Киев-Кишинёв из аэропорта «Киев» стартуют 1 октября.

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