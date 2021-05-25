Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Украина прекратит авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

Такое решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров 25 мая, сообщил в Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэродвижение» принять для этого необходимые меры», — написал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, украинским авиакомпаниям и самолётам будет запрещено выполнять полёты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

«Ситуация с принудительной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полётов и пассажиров», — заявил премьер-министр.

Посольство Беларуси в Украине после такого решения направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства 25 мая.

В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учётом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолёт авиакомпании «Белавиа», осуществлявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращён украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации.

В диппредставительстве заявили, что в первую очередь от решения прекратить авиасообщение с республикой во время туристического сезона, пострадает сама Украина. Подорожают и путешествия в Украину, поскольку придётся использовать альтернативные аэропорты.

«В 2019 году, в котором отсутствует искажающее влияние пандемии COVID-19, авиакомпания «Белавиа» заплатила украинской стороне за полёты на регулярных рейсах в воздушном сообщении между странами и обслуживание в аэропортах Украины 14 млн. долларов США», — написано в ноте.

Кроме того, в посольстве возмутились ссылками официальных лиц Украины на «якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Республики Беларусь, тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования Посольства Республики Беларусь в Украине, расположенного в самом центре столицы».

Решение прекратить авиасообщение с республикой в ноте назвали попыткой «грубого экономического давления», сравнив с принятым в 2020 году указом президента Зеленского о привлечении в Украину высококвалифицированных специалистов и предпринимателей в IT-сфере из Беларуси.

В ноте также отмечено, что белорусская сторона рассчитывает, что возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Республики Беларусь, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Республики Беларусь, будет в самое ближайшее время отменено с учётом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту «Минск» самолёта авиакомпании «Ryanair», осуществлённой экипажем данного воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности.

В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, — резюмировали в заявлении.

По данным ТАСС, на сегодняшний день ввели ограничения полётов в Беларусь, кроме Украины, Великобритания, Литва, Латвия (AirBaltic), Сингапур (Singapore Airlines), Германия, Нидерланды (KLM), Франция. Финляндия, Австрия (Austrian Airlines), Польша (LOT), Испания (Iberia), Япония (All Nippon Airways), Эстония и Швеция.

Как сообщала Одесса News, 23 мая самолёт Ryanair, который следовал по рейсу Афины-Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолёта находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту Минска белорусские спецслужбы.

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