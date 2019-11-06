Перепись населения в Украине пройдёт в ноябре-декабре 2020 года

Кабинет министров согласовал сроки проведения переписи населения Украины. которая должна состояться в ноябре-декабре следующего года.

Об этом сообщает офис омбудсмена в Facebook.

«В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре в следующем году», — говорится в сообщении.

О чем будут спрашивать украинцев и зачем государству это знать?

Чтобы ответить на эти вопросы, в Офисе Омбудсмена состоялась рабочая встреча представителя Уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили темы обоснованности объёма сведений о лицах, которые будут собираться во время проведения пробной переписи населения; усовершенствования форм переписной документации; удерживание баланса между правом человека на приватность и вмешательством государства в частную жизнь человека в чётко определённых законом пределах.

Фото: Facebook