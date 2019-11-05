ГБР подозревает чиновников Одесской мэрии в растрате 147 миллионов

Государственное бюро расследований Украины готовится вручить подозрения о совершении преступления ряду чиновников Одесской мэрии, ответственных за операцию по выкупу в 2016 году у частных лиц аэродрома «Застава».

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Сделка, о которой идёт речь, была осуществлена в октябре 2016-го. Всего в ходе неё были выкуплены в коммунальную собственность здания общей площадью 6065 квадратных метров, при этом сумма сделки составила 146 миллионов 850 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

По официальной версии, объекты аэродрома «Застава» выкупались ради земли аэродрома общей площадью более 140 гектаров. Большую их часть отвели под расширение Западного кладбища, часть территории досталась ООО «Био–парк», связанному с депутатом горсовета и совладельцем дельфинария «Немо» Андреем Кисловским.

Отмечается, что обвинения, которые планируют предъявить чиновникам, очень похожи на обвинения по делу завода «Краян»: городская власть вступила в сговор с руководством компании–владельца сооружений аэродрома (ООО «Авиакомпания «Одесса») и выкупила их по цене, существенно превышающей рыночную.

По информации издания, в ход планируют пустить и тот аргумент, что по документам «Застава» остаётся запасным аэродромом Минобороны, так что намерения мэрии занять участок другими объектами могут попытаться трактовать как покушение на обороноспособность страны.