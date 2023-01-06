ГБР заявило о разоблачении новой схемы поборов на Одесской таможне

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне – таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу.

Об этом заявила 5 января пресс-служба ГБР.

При обыске админздания таможенного поста сотрудники ГБР обнаружили тайники со взятками.

«Инспекторы всего за несколько часов смены успели «заработать» более 65 тыс. грн. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете», – говорится в сообщении.

Во время спецоперации сотрудники бюро задержали инспектора Одесской таможни. По данным следствия, он требовал с импортёра «плату» за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

«Таможенник брал деньги за несоздание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие «услуги» он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей», – заявили в ГБР.

В пресс-релизе отмечается, что только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов. ГБР задержало инспектора «на горячем» после очередного получения денег.

Ему намерены сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

«Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам», – добавили в ГБР.

Как сообщала Одесса News, 5 января 2023 года Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова, который за 35 тыс. долл. хотел «отмазать» подчинённого от тюрьмы.

Фото и видео: ГБР

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