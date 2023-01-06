В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Скиба, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб 48-летний защитник из села Дмитровка Одесской области Николай Скиба.
Об этом сообщили в пресс-службе Визирского сельсовета.
Герой погиб 19 декабря во время артиллерийского вражеского обстрела в Херсонской области.
Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погиб Михаил Бутивчак, житель Одесской области.
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Фото: Лиманское агентство новостей
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