СБУ задержала на взятке заместителя Марченко

Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации, который за 35 тыс. долл. хотел «отмазать» подчинённого от тюрьмы.

Об этом в Теlegram сообщает пресс-служба СБУ.

“Служба безопасности разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА своё «содействие» в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества”, — сказано в сообщении.

Как отмечается, за 35 тыс. долл. чиновник обещал решить вопрос относительно закрытия соответствующего производства, где фигурировал чиновник. С этой целью он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.

В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности Украины задокументировала факт передачи должностному лицу «аванса» в размере 27 тыс. долл.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники СБУ задержали чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

В ходе обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили: более 45 тыс. долл.; свыше 21 тыс. евро; золотые слитки и монеты.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (Завладение чужим имуществом путём злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (Завершённое покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению преступления проводили сотрудники СБУ Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

СБУ не называет фамилию задержанного заместителя председателя ООВА, однако из СМИ известно, что речь идёт об Олеге Муратове.

Как сообщала Одесса News, 3 января сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна, к которой были причастны более 10 высших должностных лиц, в том числе руководство Одесской таможни.

Фото: СБУ

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