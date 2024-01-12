Чиновник Госпродпотребслужбы наживался на начинающих одесских предпринимателях

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачили и сообщили о подозрении в коррупции главному специалисту одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, который, по данным следствия, систематически «зарабатывал», требуя от начинающих бизнесменов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской обллпрокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый за вознаграждение предлагал предпринимателям избежать плановых проверок путём не регистрации их в соответствующих реестрах, что, в свою очередь, увеличит их прибыль.

Госслужащего задержали после получения 1000 долл. США от субъекта хозяйствования, изъявившего желание начать предпринимательскую деятельность по производству полуфабрикатов.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года в Одессе разоблачён главный специалист одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, который вымогал и получал от предпринимателей взятки за беспрепятственную регистрацию сельскохозяйственной техники.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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