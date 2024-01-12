Одесские власти продолжают сотрудничество с ЮНЕСКО по восстановлению собора

12 января мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с главой офиса ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что на встрече были проанализировали результаты работы за прошлый год и обсуждены планы на следующий. По результатам встречи будет разработан проектный документ – план работ на 2024 год.

Среди основных задач – восстановление Спасо-Преображенского собора, создание Мастер-плана по исторической части города, которая вошла в зону ЮНЕСКО и параллельно продолжение работы по консервации испытавших повреждения исторических зданий.

Кроме того, было отмечено, что правительство Италии планирует уже к концу января перечислить первый транш в размере 500 тысяч евро на счета ЮНЕСКО для проведения противоаварийных работ в Спасо-Преображенском соборе.

«Этот собор имеет большое значение для одесситов. Для меня очень важно сохранить и восстановить Собор любыми инструментами, в том числе благодаря помощи ЮНЕСКО», – сказал мэр Одессы.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Италия подписала договор с Украиной о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко, «Одесса. Официально/Telegram

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