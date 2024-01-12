5 самолётов украинских авиакомпаний базируются в аэропорту Кишинёва

Украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинёва и выполняют рейсы по заказу молдовских авиакомпаний, пока небо Украины закрыто для полётов.

Об этом пишет Avianews.

Отмечается, что в аэропорту Молдовы базируется сразу пять пассажирских самолётов украинских авиакомпаний SkyUp и Windrose Airlines.

Windrose Airlines разместила в Кишинёве два своих самолёта – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF и Boeing 737-900ER UR-PSI. Они возят пассажиров молдовской авиакомпании Flyone.

SkyUp разместила три из восьми своих авиалайнеров. Сейчас в Кишинёве базируются три Boeing 737-800 с номерами UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF. Эти воздушные суда выполняют рейсы по заказу авиакомпаний Flyone и HiSky.

В Кишинёве также базируется ещё один Boeing 737-800 с регистрацией 9H-SAT авиакомпании SkyUp MT – подразделения SkyUp, зарегистрированного на Мальте. Он возит пассажиров Flyone.

Все украинские авиалайнеры в Молдове работают на условиях «мокрого» лизинга. Это вид аренды самолётов, при котором авиакомпания предоставляет заказчику самолёт вместе с экипажем и техническим обслуживанием, за что получает фиксированную плату. При этом коммерческие риски по продаже билетов ложатся на заказчика рейсов. Подобный вид аренды в условиях запрета на полёты в Украине позволяет украинским авиакомпаниям продолжить свою деятельность и сохранить квалификацию лётного персонала. В дальнейшем они могут быстро восстановить полёты в Украине, когда это будет признано безопасным.

Одесса News информировала, что в Одесской области реализовывается проект «Аэротрансфер», цель которого ускорить проезд украинцев, направляющихся в международный аэропорт «Кишинёв». При наличии билетов на самолёт пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт.

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