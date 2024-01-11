Из Одессы будет курсировать прямой автобус в аэропорт «Кишинёв»

Во время визита в Одессу заместителя директора Регионального бюро ПРООН по делам Европы господина Ник Хартманна был обсуждён вместе с председателем Одесской облгосадминистрацией Олегом Кипером проект «Аэротрансфер», за осуществление которого возьмётся ПРООН.

Об этом сообщил в Telegram Олег Кипер.

По словам главы ООГА, реализация нового проекта «Аэротрансфер» была главной темой встречи Хартманна и Кипера.

«Его цель: ускорить проезд украинцев, направляющихся в международный аэропорт «Кишинёв». При наличии билетов на самолёт пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт», — говорится в сообщении.

По мнению Кипера, «это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь, в районе МЧП «Маяки–Паланка–Удобное»), уменьшить сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения. Организованная перевозка пассажиров также уменьшит погрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок».

Как сказал глава ООГА, «для запуска проекта «Аэротрансфера» нам необходимы автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров. В этом вопросе рассчитываем на помощь ПРООН».

Отмечается также, что, в общей сложности, ПРООН отобрано 20 проектов в Одесской области, на реализацию которых Европейским Инвестиционным Банком уже выделены средства в размере 29 млн евро.

Одесса News информировала о встрече 10 января Ника Хартманна с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Фото: Одесская ОГА/Telegram

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