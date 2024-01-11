Завершено следствие по делу о подкупе Командующего группировкой войск «Одесса»

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по уголовному производству по попытке подкупа Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Андрея Гнатова.

Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (CАП).

«5 января 2024 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении гражданина, разоблачённого на предоставлении 200 тыс. грн неправомерной выгоды командующему ОСГВ «Одесса». По поручению прокурора детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления», — отметили в САП.

В рамках досудебного расследования было установлено, что средства в размере 200 тыс. грн. передавались командующему от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещённой пограничной зоне.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 369 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Это преступление расследовали детективы НАБУ при содействии Департамента военной контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Дело было начато на основании заявления командующего ОСГВ «Одесса», который в дальнейшем способствовал разоблачению и расследованию этого преступления.

Андрей Гнатов

Как сообщала Одесса News, НАБУ совместно с САП объявили подозрение гражданину, пытавшемуся подкупить Командующего ОСГВ «Одесса» 20 ноября 2023 года.

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