НАБУ объявило в розыск недавно уволенного главу Нацбанка и ещё двух банкиров

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трёх должностных лиц АБ «Укргазбанк», по версии следствия, причастных к хищению более 200 млн грн.

Среди фигурантов дела — экс-руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко, сообщает пресс-служба ведомства в Теlegram.

Отмечается, что два других фигуранта — заместитель «Укргазбанка» Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения Елена Хмеленко.

На сайте ведомства обнародованы их фото.

“О подозрении им сообщили ещё в начале октября, однако в специальном порядке, потому что местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, в связи с чем они были объявлены в розыск”, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 6 октября НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе Нацбанка Кириллу Шевченко, которому инкриминируют в годы пребывания его на должности главы государственного АБ «Укргазбанк» в 2014-2020 годы создание схемы, приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

В целом по делу сообщили о подозрении пяти лицам, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. В ходе следствия было установлено, что руководство «Укргазбанка», владея информацией о заключённых с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали её для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка, по версии следствия, обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы были «агентами» банка и привлекли к нему крупных клиентов. За «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Правоохранители выяснили, что в 2014-2020 годах по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно были перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

Заявление на имя Президента Украины о своей отставке с поста главы НБУ Шевченко подал 4 октября «в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу дальше игнорировать».

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