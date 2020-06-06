НАБУ завершило второе расследование по делу о декларациях Труханова

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование одного из уголовных производств в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщило НАБУ.

По данным следствия, мэр Одессы не внёс в декларацию сведения об имуществе и доходах своей жены, с которой живёт, но официально находится в разводе.

Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде компаний, проценты по вкладам в банках.

По оценке экспертиз, всего в декларацию за 2017 год одесский мэр не внёс состояние на 16,3 миллиона гривен.

Отмечается, что размер незадекларированного состояния определён на основании экспертиз, проведённых в рамках досудебного расследования.

«Это — второе подозрение Одесскому городскому голове в совершении преступления, квалифицированного по ст.366-1 УК Украины. В марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в электронной декларации за 2015-2016 гг. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2019 года», — говорится в сообщении.