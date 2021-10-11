Украина возобновила движение пассажирских поездов в пять европейских стран

Укрзализныця возобновила пассажирское сообщение с 5 европейскими странами: Австрией, Венгрией, Молдовой, Польшей и Словакией.

Об этом Укрзализныця сообщает в Тelegram.

«Возвращаемся к возобновлению пассажиропотока, в частности, на международных направлениях», — говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня пассажиры Укрзализныци могут путешествовать в:

Словакию, куда направляются поезда: Мукачево-Кошице, Чоп-Кошице, Чоп-Чиерна над Тисом;

Венгрию и Австрию: Киев-Будапешт-Вена;

Молдову: Одесса-Кишинёв;

Польшу: Киев-Перемышль.

«10 октября после полуторагодового перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев-Перемышль (Польша)», — заявили в Укрзализныце.

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу также на официальном сайте компании на сайте booking.uz.gov.ua.

«Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Польши и других стран Европы, а также граждан этих стран в Украину пассажиры могут узнать через официальные источники посольств этих стран в Украине, а также через сайт Министерства иностранных дел Украины», — отметили в Укрзализныце.

Как сообщала Одесса News, Укрзализныця назначила дополнительные поездов ко Дню защитников и защитниц Украины в сторону Одессы на 12-18 октября.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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