Еврокомиссия посчитала количество беженцев из Украины

По случаю Международного дня мигрантов, который ежегодно отмечается по решению ООН 18 декабря, Еврокомиссия обнародовала новое издание Атласа миграции, который содержит детализированную информацию о миграции в 27 странах ЕС и ещё в 171 государстве по всему миру.

Специальный раздел Атласа в этом году посвящён Украине, — сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

По состоянию на август 2023 года, после начала российской агрессии статусом временной защиты на территории стран ЕС воспользовались почти 4,2 миллиона граждан Украины, из них 63% (2,6 млн) – женщины, 37 % – мужчины. Около трети общего количества этих людей составляют подростки до 18-ти лет (16 и 17 процентов в каждой половой категории, соответственно).

Наибольшей по численности группой среди украинских перемещённых лиц на территории ЕС стали женщины в возрасте от 35 до 64 лет – 26 процентов, доля мужчин этого возраста составляет около 10 процентов. Несколько меньшие пропорции в возрастной категории 18-34 года — на них приходится 17 и 8 процентов от общего количества беженцев соответственно.

Самое большое количество людей. воспользовавшихся временной защитой ЕС, принимают Германия (1 175 695 человек, или 28 процентов от общего количества украинских беженцев), Польша 960 550 человек, или 23 процента) и Чешская Республика (365 085 человек, или 9 процентов).

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года страны Евросоюза договорились о продлении временной защиты для беженцев, покинувших Украину из-за российской агрессии.

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