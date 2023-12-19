Почему День Святого Николая не сегодня

Начиная с 2023 года, в Украине отмечают День Николая по новому календарю. Привычную дату праздника 19 декабря перенесли почти на две недели раньше – на 6 число, когда Чудотворца почитают большинство христиан мира.

Дата праздника изменилась после церковной реформы – Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианскую систему летоисчисления.

Необходимость такой реформы была обусловлена неточностью юлианского календаря, которым церковь пользовалась столетиями. Из-за того, что сдвиг астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивался, смещались и важные религиозные даты. До наших дней погрешность календаря достигает 13 дней.

Римо-католики уже давно заменили юлианскую систему летоисчисления григорианской, которая также повсеместно используется в светской жизни.

Большинство православных церквей в XX веке перешли на новоюлианскую систему, которая отличается от григорианской лишь правилами определения Пасхальных праздников.

Среди тех, кто остался на «старом» стиле, была российская РПЦ, а также находившиеся под её влиянием украинские церкви.

Со временем юлианский стиль стал признаком русской церковной культуры, от которой Украина стремилась отмежеваться после получения автокефалии ПЦУ. Но особенно остро вопрос встал с началом российской агрессии.

В 2023 году состоялся Поместный собор ПЦУ, где было принято решение о переходе церкви на новоюлианский календарь с 1 сентября. Также эту систему исчисления утвердили в УГКЦ.

В новом календаре даты «недвижимых» праздников сместились на 13 дней назад. Так, День Николая в Украине теперь приходится на 6 декабря вместо 19-го.

При этом Пасху и связанные с ней Вознесение и Пятидесятницу будут определять по тем же правилам, что и раньше.

Церковь оставила возможность отмечать праздники по «старому» стилю, чтобы избежать разъединения общества и споров.

«В календарной реформе мы не будем никого принуждать, давая возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно», – говорилось на Поместном соборе ПЦУ.

Согласно решению Собора, приходы и монастыри, по желанию, могут проводить богослужения по юлианскому календарю определённый переходный период.

Юлианский церковный календарь в Украине продолжают использовать в УПЦ (бывший московский патриархат). Также есть незначительное количество приходов ПЦУ, которые ещё остаются на «старом» стиле.

При этом в Киево-Печерской Лавре (монастырь ПЦУ) сначала решили остаться на юлианском календаре, но по просьбе прихожан всё же перешли на новый стиль с 15 ноября 2023 года – с началом Рождественского поста.

Из-за того, что григорианский и новоюлианский календарь почти совпадают, День Святого Николая большинство православных и католиков мира отмечают 6 декабря. С 2023 года к ним присоединилась и Украина.

В частности, в начале декабря чтят память святого Чудотворца Западные церкви: католическая, протестантская, лютеранская, пресвитерианская, англиканская и ряд других течений, которые пользуются григорианским календарем. Это около 2 млрд верующих.

Большинство Восточных церквей (православных) также празднуют День Николая 6 декабря по новоюлианскому календарю:

Вселенский патриархат Константинополя;

Александрийский патриархат;

Антиохийский патриархат;

Румынская православная церковь;

Болгарская православная церковь;

Церковь Кипра;

Церковь Греции;

Автокефальная православная церковь Албании;

Православная церковь Украины;

Православная церковь Чешских земель и Словакии.

Николая Чудотворца чествуют по новоюлианскому календарю Болгарская греко-католическая церковь, Греко-византийская католическая церковь, Румынская греко-католическая церковь и Украинская греко-католическая церковь.

Среди верующих, кто празднует Николая 19 декабря по юлианскому стилю, православная церковь Израиля, православные России (РПЦ), Молдавская православная церковь (Московский патриархат), Белорусская православная церковь (Московский патриархат), православные церкви Сербии, Черногории, Польши, Македонии, Грузии.

В результате перехода на новый юлианский календарь любимые зимние праздники получили новые даты:

Сочельник – 24 декабря (вместо 6 января).

– 24 декабря (вместо 6 января). Рождество Христово – 25 декабря (вместо 7 января);

– 25 декабря (вместо 7 января); День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января);

(Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (вместо 13 января); День памяти святителя Василия Великого (Василия, когда посевают) – 1 января (вместо 14 января);

(Василия, когда посевают) – 1 января (вместо 14 января); Богоявление, Крещение Господне – 6 января (вместо 19 января).

Дату Рождества также сменили на государственном уровне с 2023 года. Если раньше праздничными днями в Украине были и 25 декабря, и 7 января, теперь единая дата Рождества установлена на 25 число.

Этот день должен быть официальным нерабочим, однако из-за военного положения в стране все дополнительные выходные по случаю праздников отменены.

Одесса News информировала об изменении дат нескольких важных праздников в связи с переходом церкви на новоюлианский календарь.

Инфографика: Укринформ

Фото: Православная Одесса

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