Одесский зоопарк выпустил необычный новогодний календарь

В преддверии Нового года Одесский зоопарк выпустил иллюстрированный календарь на 2020 год.

Как сообщает официальный сайт города, в образах животных на страницах календаря выступили директор зоопарка Игорь Беляков, заведующие отделами, рабочие по уходу за животными, другие работники зоопарка.

В создании необычных творческих образов приняли также участие преподаватели и студенты Одесского театрально-художественного колледжа.

Как сообщала Одесса News, медиа-холдинг «Думская» выпустил настенный эротический календарь на 2020 год.

Фото: «Одесса»