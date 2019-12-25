«Думская» выпустила провокационный настенный календарь

Новый эротический календарь «Думской» на 2020 год можно купить за одну тысячу гривен.

Об этом сообщает интернет-издание «Думская».

В материале под названием «Одессе жопа? Новый эротический календарь «Думской» на 2020 год», солидное, как оно себя позиционирует, информационное агентство под Новый год выпустило провокационный календарь от «Думской», тематически направленный на проблемы города.

«В съёмках приняли участие сотрудницы нашего холдинга и профессиональные модели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что желающие могут приобрести календарь за 1000 гривен, а собранные средства пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооружённым силам Украины.

Фото: Думская