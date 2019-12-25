Жителям Каймановых островов нравятся украинские ёлочные игрушки

Ёлочные украшения, произведённые в Украине, поступают в 27 стран мира.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

«Украинские ёлочные украшения обеспечивают сегодня праздничное рождественское настроение в 27 странах мира. За 10 месяцев 2019 года поставки изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долл., что больше аналогичного периода прошлого года на 7,7%», — говорится в посте.

Отмечается, что в этой праздничной группе 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

По словам чиновника, самый большой импортёр украинских ёлочных украшений — Нидерланды.

«Нидерланды занимают 34,1% общего экспорта новогодних и ёлочных изделий с Украины. 56,2% экспорта в страны ЕС — это рынок Нидерландов», — информирует Качка.

Другими популярными направлениями экспорта ёлочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и др.

«Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза). Новые рынки для украинского праздничного настроения — Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, где они, очевидно, украшают чей-то уютный офшорчик», — написал замминистра.